Названа самая «инстаграмная» еда

В тройке лидеров самых часто публикуемых в Instаgrаm продуктов оказались арбуз, круассаны и мороженое. Также на фото и видео можно часто встретить авокадо, печенье и ягоды.

Исследование самых популярных продуктов на фотографиях в соцсети провели специалисты сервиса экспресс-доставки «Самокат». Они проанализировали порядка 1500 снимков и 700 stories, опубликованных в Instagram за последний месяц с пометкой сервиса.

Во время завтрака пользователи сети чаще всего выкладывают фото с яйцами, хлебом и овощами. Среди напитков лидером стал кофе. Он оставил позади всех возможных конкурентов.

На обед россияне обычно едят мясные блюда, зелень и макароны. Именно такие фото попадаются в соцсети по хэштегу #обед.

Во время ужина большинство пользователей Instagram делятся снимками блюд, в которые входит лук. На втором месте молочные продукты, на третьем — куриное мясо.

Исследование не затронуло фото с готовой едой, учитывались лишь отдельные продукты.

Ранее стало известно, какие блюда нельзя готовить в фольге. К ним отнесли пищу с содержанием уксусной или лимонной кислоты. Она при нагревании разрушает защитную пленку фольги, и алюминий попадает в еду.