Названы блюда, которые нельзя готовить в фольге

Диетолог высшей категории и врач-терапевт Екатерина Бурляева заверила россиян о безопасности готовки в фольге. Но все же есть блюда, которые нежелательно выпекать с помощью металлической бумаги.

По словам диетолога, нельзя выпекать в фольге блюда, в которых содержится кислота, например уксусная или лимонная. Потому что кислота при нагревании разрушает защитную пленку фольги и алюминий попадает в еду, передает радио Sputnik.

Во всех остальных случаях применение фольги абсолютно безопасно, заверила диетолог. При этом эксперт напомнила, что в готовке можно использовать только пищевую фольгу, но не техническую.

«Пищевую фольгу покрывают оксидной пленкой, чтобы алюминий, который в ней содержится, не переходил в еду. Это тонкое покрытие, которое внешне человек не отличит. Оксидная пленка защищает саму алюминиевую основу от контакта с пищевыми продуктами», — рассказала Екатерина Бурляева.

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