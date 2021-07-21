Названы риски при отмене обязательных штампов в паспорте

Упразднение обязательных штампов о браке, разводе и детях в паспортах россиян несет в себе серьезные риски. Об этом заявили юристы в беседе с Life.ru.

Они напомнили, что штамп в паспорте фактически заменяет собой свидетельство о браке или разводе. Эти документы важны при вступлении в права наследства или при сделках с недвижимостью.

К примеру, если один из супругов с чистым паспортом выставит на продажу квартиру, купленную в браке, то покупатель рискует остаться без квадратных метров и денег.

«Штамп о браке или о расторжении брака является одним из сигналов, что нужно согласие на сделку второго человека», — пояснил адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Шагин.

Эксперты считают преждевременным введение механизма, когда штампы о семейном положении ставят в паспорт по желанию владельца. Механизм быстрого обмена информацией между ведомствами не отлажен.

«Вся необходимая информация доступна в едином госреестре ЗАГСа, но на практике он, по моим наблюдениям, не заполнен и наполовину», — отметил старший юрист компании «Европейский дом права» Залимхан Магомедов.

Риелторы и сейчас сталкиваются с проблемами, когда уточняют точное количество владельцев выставленных на продажу квартир. Даже штамп о разводе вызывает вопросы: решили ли супруги судьбу совместно нажитой недвижимости. С учетом того, что теперь каждый может получить новый паспорт, информацию риелторам станет собирать сложнее.

При получении нового паспорта россияне должны самостоятельно принимать решение, ставить ли в документ печати о браке или разводе, а также вписывать ли туда детей. Обязательными упоминаниями в паспорте оставили только прописку и отношение к воинской обязанности. Все остальные отметки ставятся по желанию.