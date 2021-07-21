Обязательные штампы о браке и детях в паспорте упразднили

Россияне при получении нового паспорта самостоятельно примут решение, ставить ли в документ печати о браке или разводе, а также о наличии детей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Постановление оставило обязательным только отметку о прописке и отношению к воинской обязанности.

Штампы о детях, браке, наличии заграничного паспорта вносятся только по желанию владельца документа.

«По желанию гражданина в паспорте также производятся отметки: о регистрации и расторжении брака, о детях (гражданах РФ, не достигших 14-летнего возраста), о ранее выданных паспортах, о выданных действительных основных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории РФ», — говорится в тексте документа.

Дополнительно в паспорте можно указать данные о группе крови, резус-факторе и внести идентификационный номер налогоплательщика. Документ уже вступил в законную силу.

В России продлили до 90 дней срок получения нового паспорта при достижении возраста 20 и 45 лет. Раньше этот срок составлял 30 дней.