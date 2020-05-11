Названы регионы, в которых люди чаще всего нарушают самоизоляцию

В некоторых российских регионах люди по-прежнему массово нарушают режим строгой самоизоляции. Больше всего случаев зафиксировали на Кубани, в Дагестане, в Приморском и Ставропольском краях.

«По такому показателю, как соотношение количества составленных протоколов (по нарушению самоизоляции — прим. ред.) к числу жителей, сейчас лидируют Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Республика Дагестан», — приводит РИА «Новости» слова начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России МВД РФ Юрия Валяева.

Собеседник добавил, что статистика соблюдения самоизоляции по регионам не показывает достоверную ситуацию, так как все субъекты различаются по численности.

С конца мая в большинстве регионов России люди живут в режиме строго самоизоляции. Жителям запретили выходить на улицу без особой нужды, чтобы не допустить распространение коронавируса. Медики выявили 209 688 случаев COVID-19. От опасной болезни умерли 1915 человек. 34 306 пациентов выздоровели.