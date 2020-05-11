Коронавирус в России и мире. Главное на 11 мая

В России больше 200 тысяч подтвержденных случаев COVID-19. Владимир Путин проведет совещание о том, продлевать ли карантин. Каннский кинофестиваль окончательно отменили.

В России

Число заболевших в России превысило 200 тысяч человек — к утру 10 мая в стране было выявлено 209 688 случаев коронавирусной инфекции (+11 012 за сутки), 1915 пациентов скончались (+88), 34 306 человек выздоровели (+2390).

Половина новых случаев заболевания (5551) приходится на Москву. Всего в столице зарегистрировали около 110 тысяч больных COVID-19. За следующие сутки в городе умерли 56 человек с коронавирусной инфекцией, с начала эпидемии — 1124.

11 мая президент России Владимир ️Путин проведет видеосовещание о продлении нерабочих дней. Впервые глава государства объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. Такие меры были приняты, чтобы сдержать распространение коронавируса в стране. Впоследствии карантин продлевался, он действует до 11 мая включительно.

Со вторника 12 мая ряд регионов ослабляют режим самоизоляции. Местные власти открывают непродовольственные магазины, позволяют работать строителям и компаниям в сфере услуг (например, парикмахерским). В Татарстане отменяют пропуска. В Чечне, где действует комендантский час, большинство жителей смогут выйти на улицу.

Вместе с ослаблением карантина во многих областях жители будут обязаны носить маски в общественных местах, а в ряде субъектов (например, в Москве и Санкт-Петербурге) — еще и перчатки. За отсутствие средств индивидуальной защиты будут штрафовать на 4-5 тысяч рублей. Подробнее о том, где требуется носить маски, в материале «360».

Правительство выделило более 80 миллиардов рублей на помощь предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим от пандемии коронавируса. Деньги предоставят при условии, что в компании с марта продолжают работать не менее 90% сотрудников. Фирмы смогут рассчитывать на помощь из расчета одного МРОТ (12,1 тысяча рублей) на человека.

Застрявшие за границей россияне перед вылетом на родину должны будут предъявить документы (или их фотографии), доказывающие их проживание в конкретном регионе. Судя по всему, это нужно, чтобы отслеживать двухнедельный карантин после прибытия в РФ.

В министерстве просвещения разработали требования к проведению ЕГЭ в условиях пандемии. Школьников планируют рассадить зигзагом, измерять им температуру и обеззараживать парты.

Между тем, по данным Минпросвещения, у 700 тысяч детей нет возможности учиться дистанционно. У них «отсутствует компьютер или гаджеты для дистанционного обучения», сказал замминистра Дмитрий Глушко.

В мире

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 4,1 миллиона случаев коронавирусной инфекции. Умерли более 280 тысяч больных (из них почти 80 тысяч в США), выздоровели 1,4 миллиона.

На первом месте по числу заразившихся находятся США с 1,3 миллиона человек, далее идут Испания (224 тысячи), Великобритания (220 тысяч), Италия (219 тысяч). Россия замыкает пятерку с примерно 210 тысячами выявленных случаев.

Вице-президент США Майк Пенс самоизолировался, после того как 8 мая коронавирус обнаружили у его пресс-секретаря Кэти Миллер, сообщили источники агентства Bloomberg. Однако изоляция длилась недолго: после отрицательного теста на коронавирус Пенс решил выйти на работу 11 мая.

В Европе постепенно ослабляют карантин. Британцы на этой неделе смогут загорать и заниматься спортом на улице, также им разрешаются поездки на автомобиле.

Во Франции открываются магазины (кроме крупных ТЦ), школы и лицеи. Также в стране отменяют электронные пропуска для выхода из дома. Остаются закрытыми кафе, рестораны, театры и концертные площадки.

В Испании разрешают собираться группами до 10 человек. Кафе смогут обслуживать посетителей на летних террасах, после каждого клиента официанты проведут дезинфекцию.

Школы и рестораны открываются и в Швейцарии. Там также будут придерживаться мер по снижению риска передачи инфекции.

Каннский кинофестиваль окончательно отменили. Такого не было с основания фестиваля в 1946 году. Изначально он должен был проходить в мае. Затем из-за коронавируса киносмотр перенесли на лето, однако и это стало невозможным из-за карантина. Венецианский кинофестиваль, намеченный на начало сентября, пока планируют проводить.

Фильмы, отобранные на Канны-2020, покажут в Венеции и на других осенних фестивалях — в Торонто, Сан-Себастьяне, Нью-Йорке и так далее.

Новая Зеландия стала первой страной, где решили возобновить кинопроизводство. В ближайшее время там начнутся съемки сериала «Властелин колец» и сиквела «Аватара».