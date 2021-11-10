Названы регионы с напряженной ситуацией с медицинским кислородом

Ситуация с нехваткой медицинского кислорода, который используют для поддержания состояния тяжелых пациентов с ковидом, сложилась в Алтайском крае, в Воронежской, Ивановской, Кировской областях и в Севастополе. Об этом сообщила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента с кабмином.

«В части запасов кислорода на сегодняшний день наиболее сложная ситуация отмечается в Воронежской, Кировской, Ивановской областях, Алтайском крае и городе Севастополе. Мы сегодня также эту тему обсуждали на совещании у меня, и мы каждый раз вместе с Минпромторгом координируем краткосрочные меры для поддержки регионов», — приводит РИА «Новости» слова вице-премьера.

Чтобы исправить ситуацию, этим регионам выделили 5,7 миллиарда рублей из резервного фонда правительства на покупку кислородных концентраторов. Дополнительно кабмин направил полмиллиарда на обновление оборудования по производству кислорода.

Голикова добавила, что в некоторых субъектах не хватает лекарств для лечения цитокинового шторма, когда иммунитет во время противостояния коронавирусу атакует собственные клетки. Заместитель председателя правительства отметила, что в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Татарстане, Томской области, на Ставрополье и Камчатке коллективный иммунитет к коронавирусу почти не растет. По ее словам, пока в России оставили планку для коллективного иммунитета в 80%, хотя в идеале нужно привить 90-95% населения.

Ранее Голикова выразила тревогу из-за роста смертности от COVID-19 и объяснила увеличение числа заболевающих наращиванием объемов тестирования.