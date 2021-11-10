Власти встревожил рост смертности от ковида в России

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что увеличение смертности от последствий заражения коронавирусом в стране вызывает тревогу. Как правило, от ковида умирают пожилые непривитые люди с хроническими заболеваниями.

«Нашу особую тревогу вызывает продолжающийся рост смертности. <…> Анализ, который мы проводим, свидетельствует о том, что это, как правило, граждане старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями, и невакцинированные», — рассказала Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Она добавила, что рост заболеваемости COVID-19 связан с наращиванием темпов и объемов тестирования на коронавирус. По словам Голиковой, сейчас в стране занято 82,8% ковидных коек. Режим нерабочих дней принес свои результаты: темп ежесуточного прироста числа заболевших замедлился на 2,1%, подчеркнула вице-премьер.

Ситуация с SARS-CoV-2 начала резко ухудшаться в сентябре. За прошедшие сутки от ковида умерли 1239 человек — это максимальный показатель за все время пандемии коронавируса.