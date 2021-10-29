Подмосковье, Тува и Москва стали лидерами по коллективному иммунитету к коронавирусу. В первую пятерку регионов с высокими показателями также попали Санкт-Петербург и Севастополь.

Статистику по коллективному иммунитету озвучила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщило РИА «Новости».

По ее данным, уровень коллективного иммунитета в Подмосковье составляет 66,1%, в Туве — 65,1%, в Москве — 62,7%, в Петербурге — 62,0% и в Севастополе — 61,1%.

Гораздо хуже обстоят дела в Дагестане, где этот показатель составляет только 21,9%, в Кабардино-Балкарии он достиг только 29,3%, у Татарстана — 31,6%, в Камчатском крае — 32,2% и в Томской области он составляет 32,6%.

Голикова напомнила, что для снижения смертности от коронавируса и предотвращения роста заболеваемости важнейшую роль играют соблюдение ограничительных мер и вакцинация.

Ранее вице-премьер обратила внимание на то, что многие россияне во время нерабочих дней, которые были введены, чтобы бороться с пандемией, решили отправиться в путешествия. Она заявила, что это вызывает беспокойство, и выразила надежду, что население проявит ответственность в этом вопросе.