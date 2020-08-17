Названы регионы, которые первыми получат вакцины от гриппа

«Важно отобрать контингенты, которые наиболее подвержены осложнениям при заболевании гриппом», — приводит издание слова главы ведомства во время визита в Магадан.

Мурашко подчеркнул, что медики обязательно получат вакцину от гриппа. Россияне должны слушать врачей. В первую очередь прививают группы риска: пожилых, детей, беременных и людей с хроническими заболеваниями.

В Москве в этом году решили начать прививочную кампанию против гриппа пораньше. Это связано с тем, что симптомы заражения коронавирусом, который еще не отступил, схожи с признаками ОРВИ.

Ранее в Минздраве России сообщили, что медики получат вакцину от коронавируса, которую создали в центре имени Гамалеи, во время третьего этапа испытаний препарата.