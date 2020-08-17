Названы сроки вакцинации от коронавируса российских медиков

Как рассказал директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, добровольцы во время третьего испытания вакцины будут проходить все процедуры амбулаторно. Людей не будут класть в больницу.

Пока окончательного протокола по пострегистрационным исследованиям препарата нет, однако Гинцбург предположил, что заключительные тесты будут более легкими, чем первые два.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что сотрудники Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора приступили ко второму этапу испытаний вакцины от нового вируса. К нему подключились добровольцы. Они чувствуют себя хорошо. Никаких побочных эффектов после введения лекарства у них не выявили. На месте укола нет даже покраснения.