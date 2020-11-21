Названы регионы, где продается самый дешевый хлеб

Кроме того, дарницкий хлеб в несетевых магазинах Удмуртии продается всего по 14 рублей, а самый дешевый нарезной батон можно купить в Оренбургской области за 22 рубля. Также недорогой бородинский хлеб можно приобрести в Краснодарском и Красноярском крае — 34 рубля за буханку. В Воронежской области уже немного дороже — 46 рублей.

Любители дарницкого из Краснодарского края, Самарской области и Пермского края покупают хлеб по 20 рублей. В Иркутской области он стоит 26 рублей. Нарезной батон в Пермском и Краснодарском краях, Челябинской области продают за 31 рубль, в Нижегородской области — 39 рублей, в Иркутской области — 47 рублей. Тем не менее по сравнению с прошлым годом розничная цена по России выросла совсем немного, отмечают эксперты.

Накануне Общественная палата, Российский союз налогоплательщиков и Институт развития правового общества предложили ввести акцизы на продукты с повышенным содержанием соли или сахара — более 2,5 и 22,5 грамма на 100 граммов товара. Если правительство согласится с этой инициативой, то самые популярные и вкусные продукты подорожают.