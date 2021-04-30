Названы растения, за которые дачники могут получить штраф

Помимо ответственности за выращивание на личном участке наркосодержащих растений, дачники могут попасть на штраф за наличие на их земле борщевика Сосновского, рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

В 2015 году борщевик был переведен в статус сорных и карантинных растений. Обсуждается введение штрафов за борщевик для всех россиян на федеральном уровне, пока вопрос о наказаниях за отказ бороться с борщевиком регионы решают самостоятельно, сообщило агентство «Прайм».

«За то, что собственники дач не удалили со своего земельного участка борщевик Сосновского, в Москве можно получить предупреждение, а затем административный штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей», — рассказал юрист.

Уничтожать борщевик можно любым способом: выкапывать, косить или использовать химпрепараты.

Что касается культивирования наркосодержащих растений, то при доказательстве злого умысла человеку грозит лишение свободы сроком до восьми лет. Если речь идет о дикоросах или признаков уголовного преступления не выявлено, на первый раз могут ограничиться предупреждением.

«Если землевладелец или землепользователь не уничтожит дикорастущие наркосодержащие растения после вынесения ему предписания (ст. 10.5 КоАП РФ), штраф составит для граждан от трех до четырех тысяч рублей, должностных лиц — от пяти до 10 тысяч рублей, юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей», — отмечает Редин.

Также возможно применение ареста для физических лиц на срок до 15 суток и штрафа для юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей.

Бороться с борщевиком нужно в апреле–мае, пока растение еще не зацвело и не сбросило семена в землю. Причем заниматься его истреблением необходимо коллективно. Очень важно предотвратить распространение семян борщевика на новые территории, заметила биолог Лилия Шипилина. Поэтому, по ее словам, государственным службам следует заняться его зарослями вдоль дорог. Растение, растущие вдоль трасс, можно обрабатывать реагентами и активными химическими веществами, считает Шипилина. Эти вещества будут препятствовать росту борщевика. Это также поможет предотвратить разнос семян растения автомобилями, отметила биолог.