Россиянам дали советы по уничтожению борщевика

Бороться с борщевиком нужно в апреле–мае, пока растение еще не зацвело и не сбросило семена в землю. Причем заниматься его истреблением необходимо коллективно, рассказала старший научный сотрудник Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова (ВИР), кандидат биологических наук Лилия Шипилина.

«Только совместная борьба может помочь, причем именно сейчас. Борщевик надо удалять, пока он маленький, пока он только появился из-под снега и размер его не превышает 10–15 сантиметров. Самое главное — не дать ему зацвести, не дать сбросить семена в землю», — объяснила Шипилина в беседе с радио Sputnik.

Очень важно предотвратить распространение семян борщевика на новые территории, заметила биолог. Поэтому, по ее словам, государственным службам следует заняться его зарослями вдоль дорог. Растение, растущие вдоль трасс, можно обрабатывать реагентами и активными химическими веществами, считает Шипилина. Эти вещества будут препятствовать росту борщевика. Это также поможет предотвратить разнос семян растения автомобилями, отметила биолог.

Она отметила, что на личных земельных участках бороться с борщевиком лучше всего при помощи лопаты, а вот выжигание этого растения может спровоцировать пожар.

С приходом мая в Подмосковье начнется сезон борьбы с борщевиком. Предварительно будут проведены осмотры земель и инструктаж с подрядчиками. Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. Уже в апреле в регионе начали проходить осмотры самых пораженных борщевиком земель. В этом году от борщевика обработают территории в 52 округах Подмосковья. Это около 16 тысяч гектаров.