Названы районы Приморья, которые накроет тайфуном «Хайшен»

К Приморскому краю приближается тайфун «Хайшен». Погода ухудшится уже 7 сентября. В 12 районах региона пройдут сильные дожди и поднимется мощный ветер.

Ливни ожидаются в понедельник и вторник. Порывы ветра могут достигать 32 метров в секунду, сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на региональное министерство ГО и ЧС.

«В южной и юго-восточной части края прогнозируются осадки с количеством от 15 до 45 миллиметров за 12 часов, а также усиление ветра до 15-25 метров в секунду с порывами на побережье до 32 метров в секунду», — отмечено в публикации.

Сильные дожди обрушатся на Владивосток, Партизанск, Артем, Находку и Уссурийск. Лить будет в Спасске-Дальнем, ЗАТО Фокино, Шкотовском, Надеждинском и Лазовском районах. Мощные осадки ожидаются в Партизанском, Спасском, Хасанском, Ольгинском, Яковлевском районах. Ливнем накроет Ханкайский, Пограничный, Октябрьский и Хорольский округа. Местами вероятны грозы.

В ночь на 8 сентября в заливе Петра Великого и на других участках побережья поднимутся волны высотой до четырех метров. Уровень воды в портах южного побережья может достичь критических отметок.

На юге и юго-западе края вероятны дождевые паводки из-за высокой водности рек и переувлажнения почвы с резким подъемом уровня воды от 0,7 до 2,5 метра. Среди наиболее паводкоопасных районов оказались Октябрьский, Ханкайский и Пограничный округа, Хасанский район и Уссурийский городской округ.

Тайфун «Хайшен» дойдет до Приморья быстрее, чем прогнозировали метеорологи, и может развиться до супертайфуна.