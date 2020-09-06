Синоптики предупредили об ускоряющемся в Приморье тайфуне

«По последним данным, прохождение тайфуна идет быстрее, специалисты ускорили перемещение тайфуна „Хайшен“ в сторону Приморья», — отметил он.

Ухудшение погоды ожидается днем в понедельник, 7 сентября.

«Осадков примерно одинаково, а ветер будет слабее, до ураганного не дойдет, но остается сильным, штормовым — до 32 метров в секунду», — добавил синоптик.

В то же время прогнозируется, что новый тайфун окажется слабее «Майсака».

Высота волн до четырех метров ожидается в ночь на 8 сентября по заливу Петра Великого, а также к югу района Поворотный-Золотой. Подъем уровня моря в портах южного побережья достигнет критических отметок.

По прогнозам метеорологов, «Хайшен» разовьется до супертайфуна. В воскресенье он достигнет пика развития, порывы ветра усилятся до 80 метров в секунду. Утром в понедельник тайфун приблизится к южному побережью Корейского полуострова в районе Чинджу. А потом с меньшей силой он пройдет через Южную и Северную Корею. На следующий день тропический циклон окажется над китайской провинцией Гирин.

Ранее из-за тайфуна «Майсак» погибли три человека. Местного жителя придавило деревом в селе Лукьяновка Шкотовского района. А два матроса погибли в Уссурийском заливе, когда стихия выбросила на отмель плавкран «Черноморец-34». От разгула стихии пострадали 55 человек.