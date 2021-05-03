Названы профессии, которые могут исчезнуть в ближайшие 10 лет

В ближайшие 10 лет несколько профессий ждет исчезновение. Об этом рассказал проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

«Уже сейчас во многих странах тестируют системы автопилотов. Это связано не только с разработкой „мозгов“ для машин, это в том числе система позиционирования, которая взаимодействует с мобильной связью», — рассказал он в интервью «Российской газете».

По его мнению, метро можно будет полностью автоматизировать. Тоже самое может ждать тепловозы, электровозы, трамваи, троллейбусы, автобусы. Поэтому представителям этих профессий лучше уже сейчас задуматься, чем заняться, если их место займет электроника.

Эксперт напомнил, что раньше экипаж самолета состоял из пяти человек. При современном уровне автоматизации достаточно лишь двух работников. Сафонов полагает, что в будущем пилотировать самолет сможет и вовсе один человек. Еще профессия бухгалтер, по мнению проректора, сильно измениться, но не исчезнет. Потому что «финансы — это очень личное».

По данным аналитиков, в апреле самыми высокооплачиваемыми предложениями для студентов стали хостес, официант, мастер по ремонту компьютеров, медсестра, менеджер по продажам и упаковщик пончиков.