Названы продукты, которые особенно полезны во время пандемии

Поддержать организм во время пандемии коронавируса помогут знакомые всем простокваша и чайный гриб. Богатые витамином C и антиоксидантами продукты придутся в пору в это сложное время.

«Это продукты из нашей традиционной кухни: квашеная капуста, богатая витамином С и антиоксидантами. Также к ферментированным продуктам относится простокваша, чайный гриб», — приводит РИА «Новости» слова врача-диетолога поликлиники № 1 управления делами президента Веры Шарошкиной

Есть в списке врача и деликатес — печень трески. Этот продукт настолько полезен, что есть его стоит почаще, не только по праздником. В печени трески есть кислоты, витамины D, A и медь. По мнению Шарошкиной, особое внимание стоит уделить укропу, петрушке и луку. Зелень стоит есть каждый день, предварительно замочив в воде на 15 минут.

Ранее Шарошкина рассказала о том, что во время пандемии необходимо как следует высыпаться и не забывать о физической активности даже во время жизни в режиме самоизоляции.

Из-за пандемии коронавируса в России с конца марта в большинстве регионов действуют строгие ограничения. Президент России Владимир Путин сообщил о прекращении периода нерабочих дней с 12 мая. По последним данным, российские медики выявили 221 344 случаев COVID-19. Умерли 2009 человек.