Названо неприятное последствие употребление алкоголя

Алкоголь приводит к обезвоживанию — пострадать может не только кожа, но и ногти с волосами. Чрезмерное употребление спиртного может привести к ломкости волос, шелушению ногтей и покраснению кожи — так как алкоголь еще и расширяет сосуды.

По словам врача Рокси Тейлор, наиболее заметные изменения в первую очередь коснутся кожи. После солнца на втором месте по негативному воздействию на нее имеет алкоголь. Из внутренних проблем, помимо очевидной нагрузки на печень, снижение иммунитета — так как погибают полезные бактерии в кишечнике, пишет газета Express.

Волосы начинают сыпаться из-за плохого усвоения организмом белка, рассказала Тейлор.

Если же вы все-таки любите провести вечер за бокалом напитка покрепче, врач посоветовала сократить количество выпитого до 3,5 литра пива или семь бокалов вина в неделю (максимум). Но идеальным вариантом будет полный отказ от спиртного.

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