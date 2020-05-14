Названы причины, за которые могут уволить работника на «удаленке»

Пандемия коронавируса заставила многих работников перейти на «удаленку». Председатель Федерации Независимых Профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков рассказал, за что могут или не могут уволить сотрудника во время дистанционной работы.

«Невозможно уволить человека, если он находится на удаленной работе. Надо зафиксировать факт нарушения, не только пьянства, но и другого возможного обвинения со стороны работодателя», — сказал Шмаков в интервью радио Sputnik.

Он пояснил, что если условно человеку давали какие-то задания, задокументировано, что он должен что-то сделать находясь дома, например, составить финансовый отчет или перевести научную статью, и человек этого не сделал, то дальше процедура увольнения прописана в Трудовом кодексе РФ.

По словам Шмакова, находясь дома, работник теоретически не может совершить грубое нарушение, как например, прогул или пьянство, за которое сразу можно уволить. Также он не может что-то растратить, поскольку не находится на предприятии, добавил председатель ФНПР.

«Но если человеку доверено управлять средствами онлайн, дальше наступает уголовная, не только дисциплинарная ответственность», — сказал Шмаков.

При этом председатель ФНПР отметил, что вряд ли работа из дома вытеснит в ближайшей перспективе традиционные виды занятости. Многие работодатели не могут контролировать своих сотрудников на «удаленке», а потому не очень хорошо относятся к дистанционной работе.

Однако Шмаков пояснил, что есть профессии, по которым можно работать удаленно. В пример он привел композиторов и программистов, которые должны в течение определенного времени выполнить работу и получить за это соответствующую оплату. «Все остальное — неэффективно», — резюмировал Шмаков.

Депутаты «Единой России» готовят поправки в Трудовой кодекс РФ. Они будут регулировать нормы рабочего дня на удаленной работе. Законопроект планируют внести до летних каникул.