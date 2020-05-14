Названы причины, за которые могут уволить работника на «удаленке»
«Невозможно уволить человека, если он находится на удаленной работе. Надо зафиксировать факт нарушения, не только пьянства, но и другого возможного обвинения со стороны работодателя», — сказал Шмаков в интервью радио Sputnik.
Он пояснил, что если условно человеку давали какие-то задания, задокументировано, что он должен что-то сделать находясь дома, например, составить финансовый отчет или перевести научную статью, и человек этого не сделал, то дальше процедура увольнения прописана в Трудовом кодексе РФ.
По словам Шмакова, находясь дома, работник теоретически не может совершить грубое нарушение, как например, прогул или пьянство, за которое сразу можно уволить. Также он не может что-то растратить, поскольку не находится на предприятии, добавил председатель ФНПР.
«Но если человеку доверено управлять средствами онлайн, дальше наступает уголовная, не только дисциплинарная ответственность», — сказал Шмаков.
При этом председатель ФНПР отметил, что вряд ли работа из дома вытеснит в ближайшей перспективе традиционные виды занятости. Многие работодатели не могут контролировать своих сотрудников на «удаленке», а потому не очень хорошо относятся к дистанционной работе.
Однако Шмаков пояснил, что есть профессии, по которым можно работать удаленно. В пример он привел композиторов и программистов, которые должны в течение определенного времени выполнить работу и получить за это соответствующую оплату. «Все остальное — неэффективно», — резюмировал Шмаков.
Депутаты «Единой России» готовят поправки в Трудовой кодекс РФ. Они будут регулировать нормы рабочего дня на удаленной работе. Законопроект планируют внести до летних каникул.