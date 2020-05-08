Депутаты хотят ввести нормы рабочего дня на удаленке
Депутаты «Единой России» готовят поправки в Трудовой кодекс, регулирующие нормы рабочего дня на удаленной работе. Законопроект внесут до летних каникул, заявил «Известиям» первый зампред фракции «ЕР» Андрей Исаев.
Речь идет о том, чтобы прописать «определенные ограничения, которые не позволят задействовать работника в его личное время», уточнил депутат. Если работник все-таки работает сверхурочно, то это должно дополнительно оплачиваться.
Кроме того, сейчас сотрудник обязан прибыть в офис, чтобы подписать необходимые документы. Это, по словам Исаева, «нивелирует само понятие об удаленной работе».
В Минтруде заявили, что ранее обсуждали регулирование удаленной работы с профсоюзами и работодателями. Введение новых норм потребует тщательного обсуждения и проработки, добавили в ведомстве.
В думских фракциях «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ в целом поддерживают необходимость регулирования прав работников на удаленке.