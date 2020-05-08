    08 мая 2020, 03:27

    Депутаты хотят ввести нормы рабочего дня на удаленке

    Кирилл Фролов

    Депутаты «Единой России» готовят поправки в Трудовой кодекс, регулирующие нормы рабочего дня на удаленной работе. Законопроект внесут до летних каникул, заявил «Известиям» первый зампред фракции «ЕР» Андрей Исаев.
    Депутаты хотят ввести нормы рабочего дня на удаленке

    Речь идет о том, чтобы прописать «определенные ограничения, которые не позволят задействовать работника в его личное время», уточнил депутат. Если работник все-таки работает сверхурочно, то это должно дополнительно оплачиваться.

    Кроме того, сейчас сотрудник обязан прибыть в офис, чтобы подписать необходимые документы. Это, по словам Исаева, «нивелирует само понятие об удаленной работе».

    В Минтруде заявили, что ранее обсуждали регулирование удаленной работы с профсоюзами и работодателями. Введение новых норм потребует тщательного обсуждения и проработки, добавили в ведомстве.

    В думских фракциях «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ в целом поддерживают необходимость регулирования прав работников на удаленке.