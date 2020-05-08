Депутаты хотят ввести нормы рабочего дня на удаленке

Речь идет о том, чтобы прописать «определенные ограничения, которые не позволят задействовать работника в его личное время», уточнил депутат. Если работник все-таки работает сверхурочно, то это должно дополнительно оплачиваться.

Кроме того, сейчас сотрудник обязан прибыть в офис, чтобы подписать необходимые документы. Это, по словам Исаева, «нивелирует само понятие об удаленной работе».

В Минтруде заявили, что ранее обсуждали регулирование удаленной работы с профсоюзами и работодателями. Введение новых норм потребует тщательного обсуждения и проработки, добавили в ведомстве.

В думских фракциях «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ в целом поддерживают необходимость регулирования прав работников на удаленке.