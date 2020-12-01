Названа причина смерти Ирины Антоновой

Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГМИИ имени Пушкина, уточнило РИА «Новости».

«МК» сообщил, что Антонову доставили в 64-ю больницу имени Виноградова 15 ноября с подозрением на инсульт после приступа. Последний произошел с ней дома.

Спустя 11 дней после госпитализации у нее обнаружили коронавирус и перевели в больницу в Коммунарке. Врачи оценивали ее состояние как тяжелое. Искусствоведа подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но это не помогло. Антонова умерла вечером 30 ноября, о ее смерти стало известно 1 декабря. Легендарному президенту музея имени Пушкина было 98 лет.

Ирина Антонова родилась 20 марта 1922 года в Москве. С 1929 по 1933 год жила с родителями в Германии, но потом семья вернулась в СССР. Ирина Александрова окончила МГУ. Работала в ГМИИ имени Пушкина с 1945 года. С 1961 по 2013 год возглавляла музей, а позже стала его президентом. Областью научных исследований Ирины Антоновой было искусство Италии эпохи Возрождения, напомнил RT.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Антоновой. Об этом говорится на сайте Кремля.