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    01 декабря 2020, 09:29

    Умерла президент Пушкинского музея Ирина Антонова

    Александра Ломейко, Екатерина Керсипова

    На 99-м году жизни умерла президент Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина Ирина Антонова. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на музей, который она возглавляла.
    Умерла президент Пушкинского музея Ирина Антонова

    Подробности кончины Антоновой и официальный комментарий музея пока не предоставляются. Коллег потрясла ее смерть.

    «Боже мой, неужели?! Ушла Ирина Александровна Антонова», — написал в Facebook директор Музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак.

    Советский и российский искусствовед, специалист по итальянской живописи эпохи Возрождения Ирина Антонова руководила Пушкинским музеем с февраля 1961 года. В июле 2013-го была назначена его президентом.

    Являлась лауреатом Государственной премии РФ, стала кавалером ордена Почетного легиона и командором ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». Получила множество наград.

    В марте Антонова отпраздновала свое 98-летие в кругу семьи.