Умерла президент Пушкинского музея Ирина Антонова

Подробности кончины Антоновой и официальный комментарий музея пока не предоставляются. Коллег потрясла ее смерть.

«Боже мой, неужели?! Ушла Ирина Александровна Антонова», — написал в Facebook директор Музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак.

Советский и российский искусствовед, специалист по итальянской живописи эпохи Возрождения Ирина Антонова руководила Пушкинским музеем с февраля 1961 года. В июле 2013-го была назначена его президентом.

Являлась лауреатом Государственной премии РФ, стала кавалером ордена Почетного легиона и командором ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». Получила множество наград.

В марте Антонова отпраздновала свое 98-летие в кругу семьи.