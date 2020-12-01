01 декабря 2020, 09:29
Умерла президент Пушкинского музея Ирина Антонова
На 99-м году жизни умерла президент Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина Ирина Антонова. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на музей, который она возглавляла.
Подробности кончины Антоновой и официальный комментарий музея пока не предоставляются. Коллег потрясла ее смерть.
«Боже мой, неужели?! Ушла Ирина Александровна Антонова», — написал в Facebook директор Музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак.
Советский и российский искусствовед, специалист по итальянской живописи эпохи Возрождения Ирина Антонова руководила Пушкинским музеем с февраля 1961 года. В июле 2013-го была назначена его президентом.
Являлась лауреатом Государственной премии РФ, стала кавалером ордена Почетного легиона и командором ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». Получила множество наград.
В марте Антонова отпраздновала свое 98-летие в кругу семьи.