Мир 04 марта 2023, 03:12 Польше предрекли «ценовой Апокалипсис» на рынке овощей и фруктов Interia: на рынке овощей и фруктов Польшу ждет «ценовой Апокалипсис» Pxhere

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Польшу накроет «ценовой Апокалипсис» на рынке овощей и фруктов из-за высоких цен на электроэнергию. Об этом сообщило издание Interia.

«Все станет дороже, если так выросли цены на электроэнергию, газ, отопление. По ценам нас может ждать Апокалипсис», — рассказал собеседник издания из Сельскохозяйственной палаты в Нижней Силезии.

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Большинство фермеров в стране пожаловались на рост цен на энергоносители. В связи с этим многие фермеры приняли решение уменьшить площадь выращивания сельскохозяйственных культур.

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Минсельхоз Польши также предупредил, что производство обрабатываемых культур в 2023 году может снизиться. Данная ситуация может спровоцировать дефицит товаров на рынке и резкий рост цен.

Ранее журналисты попросили жителей Польши показать свои чеки, чтобы выяснить, как сильно они экономят. Выяснилось, что одни отказываются от сахара, другие решили покупать продукты с истекающим сроком годности. Многие опрошенные рассказали, что в стране за короткий срок сильно подорожали овощи.