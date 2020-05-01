Названы причины, по которым можно вернуть купленные в Сети лекарства

Купленные в интернете лекарства можно вернуть. Основных причин две: плохое качество и ложная информация в сопроводиловке.

«Лекарственные препараты могут быть возвращены потребителем в аптеку только в том случае, если они ненадлежащего качества или их продажа сопровождалась распространением ненадлежащей информации (недостоверная реклама или ошибка в описании товара на сайте продавца)», — сообщил сайт Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что любой может запросить у аптеки сертификат соответствия препарата. Качество лекарства простому человеку определить трудно, так как нужно знать содержание нормативных документов.

3 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств. Согласно документу, россияне могут покупать безрецептурные препараты через интернет. Рецептурные препараты можно будет купить дистанционно в случае эпидемии и режима чрезвычайной ситуации.

В России продолжают действовать строгие ограничения из-за пандемии коронавируса. Путин продлил нерабочие дни до 11 мая. По последним данным, в РФ новый вирус уже подхватили 106 498 человек. Жертвами болезни COVID-19, которую вызывает коронавирус, стали 1073 человека.