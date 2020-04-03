Онлайн-продажу лекарств разрешили в России

Президент России Владимир Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств. Во время ЧС и эпидемий можно будет торговать онлайн даже рецептурными препаратами.

Согласно документу, россияне могут покупать безрецептурные препараты через интернет. Продажа лекарств, которые требуют рецепта, можно продавать во время чрезвычайных ситуаций и эпидемий.

Если в Сети найдут сайты или онлайн-магазины, которые продают лекарства без необходимой лицензии и разрешения на такую деятельность, то их внесут в реестр запрещенных и заблокируют.

Порядок выдачи разрешений на онлайн-торговлю, требования к аптечным организациям и правила доставки будет устанавливать правительство. Всю информацию об оплаченных и полученных лекарствах будут вносить в систему мониторинга движения препаратов для медицинского применения.

Раньше аптеки могли продавать лекарства онлайн только с возможностью забрать заказ в одной из них. Теперь препараты смогут доставлять на дом. При этом закон запрещает онлайн-продажу психотропов, наркотических, а также препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25%.

Закон об онлайн-продаже лекарств 1 апреля приняла Госдума. Перед этим президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о дистанционной продаже препаратов на фоне распространения коронавируса.