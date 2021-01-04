Названы причины отказа праздновать Новый год

«Есть немалая часть людей, которым в принципе не с кем и негде отмечать Новый год, и они должны это объяснить окружающим и себе так, чтобы выглядело, что „я сам не хочу, я против и я нахожусь в оппозиции ко всему“… Это такая психологическая защита от того, что отмечать не с кем, негде и денег на это нет», — пояснила Варская и добавила, что со временем эта позиция может перерасти в привычку.

Еще одна причина отказа от празднования Нового года — детская травма. В качестве примера Варская привела ситуацию, когда родившимся в семье алкоголиков детям приходится видеть, как их родители несколько дней подряд пьют на новогодних праздниках. Многие со временем не могут из-за этого полюбить Новый год и ненавидят подобные праздники.

В этом году из-за пандемии коронавируса большинство россиян отметили Новый год дома, в кругу семьи.