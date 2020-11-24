Россияне выбрали идеальное место для празднования Нового года

Больше половины россиян собрались отмечать Новый год дома. Треть из них будут праздновать с семей и близкими, кто-то постарается поехать на дачу или за город.

Идеальное место для встречи Нового года выяснили аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, сообщил сайт RT со ссылкой на проведенное исследование.

Дома предпочитают отмечать этот праздник 54% опрошенных. Из них 30% планируют собраться семей или в компании близких людей. Еще 13% постараются выехать на дачу или в загородный дом.

О встрече Нового года в уютном доме посреди заснеженных гор мечтают 6% респондентов. Еще 2% хотят побывать в настоящей зимней сказке. Место без снега, рядом с морем или океаном выбрали бы 7% участников опроса.

Четверти россиян важно проводить новогодние праздники именно за рубежом. Так ответили 25% опрошенных.

Выбрали жители страны и идеальные места для отмечания Нового года. Среди них оказались Москва, Сочи и Красная Поляна. В список попали Карелия и Домбай. Оказалось, что в определенных городах любят праздновать смену года 6% респондентов. В проведенном опросе приняли участие 4,4 тысячи человек.

Отметить Новый год с семьей и друзьями рекомендовал доктор Александр Мясников, призвав радоваться жизни, несмотря на пандемию.