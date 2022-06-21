Названы последствия санкций ЕС для Калининграда

Министерство экономического развития Калининградской области перечислило товары, которые попали под санкции Евросоюза и теперь недоступны для перевозки железнодорожным транспортом через Литву. В ведомстве отметили, что с 5 декабря 2022 года под ограничение попадут также нефть и нефтепродукты. Экономист Валерий Корнеев в беседе с «360» заявил, что власти уже нашли выход из сложившейся ситуации.

Он подчеркнул, что нефть в Калининград никогда не возили, а скорее вывозили из добытой на местном шельфе, но только в небольших количествах. Но взамен привозили нефтепродукты.

«Единственная трудность, которая ожидается от запрета ввоза товаров, попавших под санкции ЕС в Калининградскую область — это увеличение стоимости и сроков поставки», — пояснил Валерий Корнеев.

Экономист пояснил, что вместо железной дороги обеспечивать регион необходимыми товарами будут водным транспортом, поэтому дефицита и глобальных проблем в регионе не возникнет.

«Губернатор Калининградской области уже объявил, что произведут перераспределение потоков товаров. Те, которые не попали под санкции, продолжат перевозить по железной дороге, чтобы обеспечить провозную емкость паромов. А санкционную продукцию перевезут водным путем», — отметил Корнеев.

Запрет на перевозку в Калининградскую область через свою территорию российских товаров, попавших под санкции ЕС, объявили власти Литвы на минувшей неделе. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев пообещал, что прибалтийская республика получит жесткий ответ, который скажется коснется ее жителей.