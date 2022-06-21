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    21 июня 2022, 13:50

    Россия пообещала ответить на блокаду Калининграда

    Секретарь Совбеза Патрушев: ответ РФ на блокаду Калининграда затронет жителей Литвы

    Максим Зинкин

    Ответ России на решение властей Литвы устроить транспортную блокаду Калининградской области в определенной степени затронет жителей республики. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, написало РИА «Новости».

    Россия пообещала ответить на блокаду Калининграда

    «Последствия этого ответа окажут негативное воздействие на население прибалтийской республики», — заявил Патрушев.

    По его словам, на северо-западе России формируется напряженная обстановка из-за военного присутствия НАТО и серьезного экономического, информационного и политического давления со стороны западных стран.

    «Эта ситуация демонстрирует, что доверять обещаниям Запада нельзя. Как письменным, так и устным», — заключил секретарь Совбеза.

    Литовские власти с 17 июня запретили железнодорожный транзит санкционных товаров в Калининград. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что руководство республики должно осознать всю серьезность последствий за это решение.