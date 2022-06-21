Россия пообещала ответить на блокаду Калининграда

Ответ России на решение властей Литвы устроить транспортную блокаду Калининградской области в определенной степени затронет жителей республики. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, написало РИА «Новости».

«Последствия этого ответа окажут негативное воздействие на население прибалтийской республики», — заявил Патрушев.

По его словам, на северо-западе России формируется напряженная обстановка из-за военного присутствия НАТО и серьезного экономического, информационного и политического давления со стороны западных стран.

«Эта ситуация демонстрирует, что доверять обещаниям Запада нельзя. Как письменным, так и устным», — заключил секретарь Совбеза.

Литовские власти с 17 июня запретили железнодорожный транзит санкционных товаров в Калининград. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что руководство республики должно осознать всю серьезность последствий за это решение.