Названы последствия повышения ключевой ставки для экономики России

Повышение ключевой ставки приведет к подорожанию кредитов, укрепит рубль и снизит стоимость акций российских компаний на фондовом рынке. Об этом РИА «Новости» рассказала эксперт международной компании INV Анастасия Тарасова.

«В связи с повышением ставки в ближайшее время можно ожидать подорожания кредитов, за счет чего замедлится приток капитала в экономику внутри страны. <…> Инвесторы чаще вкладываются в страны с высокими ключевыми ставками. А 4,5% относительно мировой практики — это высоко. В таком случае курс рубля будет укрепляться», — приводит агентство слова Тарасовой.

Собеседница отметила, что на фоне повышения ключевой ставки увеличится доходность облигаций. По словам Тарасовой, спрос на акции снизится, и они могут подешеветь. В целом, подчеркнула эксперт, пока рано говорить о каких-то серьезных последствиях после решения совета директоров Банка России повысить ставку.

Накануне регулятор повысил ключевую ставку на 25 базовых пунктов — до 4,5% годовых. В ЦБ объяснили, что это произошло из-за резкого роста потребительских цен в начале 2021 года.