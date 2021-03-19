ЦБ впервые с 2018 года повысил ключевую ставку. Теперь она составляет 4,5%

Ключевую ставку повысили на 25 базовых пунктов до 4,5% годовых. Такое решение принял совет директоров Банка России. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В качестве причины в ведомстве назвали резкий темп роста потребительских цен в первом квартале 2021 года. Он оказался выше, чем первоначальный прогноз Банка России.

«В феврале годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,7% (после 5,2% в январе) и, по оценкам на 15 марта, составил 5,8%», — говорится в сообщении регулятора.

В Банке России напомнили, что в первоначальном прогнозе на 2021 год инфляцию оценивали в 4%.

Регулятор отметил, что рост цен отражает восстановление внутреннего спроса. Люди не тратят деньги на зарубежные поездки и перераспределяют деньги на средства для домохозяйств.

При этом еще не все предприятия вышли на объемы производства, которые были до пандемии. Ограниченное количество товаров приводит к подорожанию.

Также существуют проблемы в логистике. Свою роль сыграли повышенные цены на мировых рынках.

Все эти факторы заставили Банк России вернуться к нейтральной денежно-кредитной политики. В условиях ожидаемой инфляции и с учетом рисков на финансовых рынках регулятор допускает дальнейшее повышение ключевой ставки.

По новому прогнозу годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2022 года и останется на этом уровне и дальше.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, пройдет 23 апреля.