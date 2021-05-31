Названы популярные схемы мошенников, выдающих себя за работодателей

Специалисты организации Bi.Zone назвали популярные схемы мошенников, выдающих себя за работодателей. Аферисты нередко предлагают вакансии, а потом выводят деньги с банковских карт своих жертв, написало РИА «Новости».

Так, злоумышленники обещают официальное трудоустройство и просят человека оформить новый счет в банке. Еще от кандидатов требуют воспользоваться дистанционным банковским обслуживанием либо передать учетные данные для «перевода заработной платы». Отмечается, что иногда на соискателей оформляют кредит без их ведома, сообщила «Газета.ru».

«Сложности данной схемы мошенничества заключаются в том, что клиент будет подтверждать все действия злоумышленника до того момента, пока не поймет, что был обманут», — отметил директор по противодействию мошенничеству BI.Zone Антон Окошкин.

По его словам, мошенническая схема может растянуться не на один день. Сейчас уже есть методы предупреждения подобных афер.

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