Россиянам объяснили, почему опасно хранить личные файлы на компьютере в офисе

Хранение личных фото и другой информации на рабочем ПК может стать инструментом для утечки данных компании, а сотрудник об этом может даже не подозревать. Именно поэтому все больше компании запрещают хранить личные данные на офисной технике.

Специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева объяснила, что личная информация на рабочем ПК делает его уязвимым. Этим могут воспользоваться хакеры и подбросить вредоносный файл на почту или через внешний накопитель, сообщила «Газета.ru».

«Зачастую именно человеческий фактор приводит к потере или краже важных данных — мошенники действуют через сотрудников, через их персональные данные, через почту и внешние носители», — заявила эксперт.

Эксперт обратила внимание, что заражение возможно даже при использовании таких с виду безобидных офисных приложений, как MS Word, Excel или Acrobat Reader.

Ильичева добавила, что хранение личной информации на рабочем компьютере также может обернуться недоразумениями, если владелец данных по ошибке перешлет их коллегам или партнерам.

«Кроме того, доступ к файлам могут получить и системные администраторы со стороны работодателя», — напомнила она.