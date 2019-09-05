С начала года в Московской области одобрено 37 390 уведомлений о планируемом строительстве объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов. Выдано 16 630 уведомлений об окончании строительства объекта ИЖС или садового дома.

«Сейчас в Московской области строится большое количество объектов индивидуального жилищного строительства. Больше всего уведомлений о планируемом строительстве с 2019 года выдано проектам в Серпухове, Солнечногорске, Истре, Одинцове, Чехове», − рассказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В топ-5 муниципальных образований по количеству выданных уведомлений об окончании строительства вошли городские округа Солнечногорск, Истра, Серпухов, Одинцово, Чехов.

Ранее в Балашихе обсудили, как бороться с самостроем. Пресекать незаконное строительство самостоятельно — такую задачу муниципалитетам поставил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. С начала года выявляемость самостроя выросла до 27%, однако несколько городов до сих пор топчутся на месте. С красной зоной рейтинга работает Главгосстройнадзор.