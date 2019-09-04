Выйти из красной зоны. Как в Подмосковье борются с самостроем?

Пресекать незаконное строительство самостоятельно — такую задачу муниципалитетам поставил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. С начала года выявляемость самостроя выросла до 27%, однако несколько городов до сих пор топчутся на месте. С красной зоной рейтинга работает Главгосстройнадзор.

Здание на шоссе Энтузиастов появилось без разрешения на строительство. Без этого документа из Министерства жилищной политики любой капитальный объект считается самостроем. Новое здание уже сдается. Может быть, внешне оно и выглядит привлекательно, но вряд ли арендаторам рассказывают, что построено оно без разрешения. Экспертного заключения до сих пор нет.

Еще в феврале незаконное строительство зафиксировал инспектор Главгосстройнадзора. Все сведения передали в администрацию города. Экспертиза показала: здание капитальное. На собственника подали в суд.

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«Правообладателю по решению суда дан срок. В течение полугода он обязан получить исходную разрешительную документацию», — отметил заместитель начальника управления строительного комплекса г. о. Балашиха Максим Сидоркин.

Источник фото: телеканал «360»

Если собственник решение суда не исполнит, мужчине грозят санкции вплоть до сноса здания. И это только один из проблемных объектов. Всего в Балашихе обнаружили 43 незаконные постройки. По количеству самостроя город оказался на седьмом месте в Московской области. Но до конца года администрация планирует выйти из красной зоны рейтинга.

«Два месяца назад было запущено мобильное приложение. И с органами местного самоуправления, отделом местного земельного контроля совместно с комиссией по выявлению самовольных объектов за сентябрь мы планируем выявить таких 10-15 объектов», — сообщил Сидоркин.

Источник фото: телеканал «360»

Найти самострой Балашихе поможет Главгосстройнадзор Подмосковья. У ведомства есть электронная база зданий, находящихся вне закона. Добавлять туда информацию могут сразу несколько официальных органов. Но важно, чтобы больше активности показывали именно муниципальные власти. От этого зависит рейтинг каждого городского округа. Еще в начале года в местной администрации выявляли меньший процент незаконных построек.

«Этот процент начал увеличиваться до десяти, и на сегодняшний день процент выявления органами местного самоуправления достиг 27. И я думаю, что к концу года он будет еще увеличиваться, потому что они все включаются в работу», — подчеркнул первый заместитель начальника Главного управления государственного строительного надзора Московской области Тамерлан Алборов.

Источник фото: телеканал «360»

Главгосстройнадзор проведет совещания в десяти городах Московской области, которые находятся в красной зоне. Встречи уже прошли в Химках и Солнечногорске. А следующим городом, куда отправятся представители ведомства, станет Подольск.