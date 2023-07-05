Общество 05 июля 2023, 21:15 Названы отстающие регионы по снижению уровня бедности Вице-премьер Голикова назвала 9 регионов России без снижения уровня бедности РИА «Новости»

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Снижение уровня бедности в соответствии с поставленными задачами правительства обеспечили 76 регионов России в 2022 году. Но девять субъектов с этим заданием не справились. Как сообщил ТАСС, об этом на правительственном часе в Совете Федерации заявила вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая социальный блок правительства.

Она уточнила, что речь идет о республиках Хакасия, Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкессия, Калмыкия, Северная Осетия — Алания, Коми, а также об Оренбургской области и Ненецком Автономном Округе.

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Вице-премьер уточнила, что проведенная работа помогла перешагнуть черту бедности 1,7 миллиона россиян. В этом году эту работу власти продолжат в том числе за счет пособия для поддержки семей.

Сейчас эти выплаты направляются более 250 тысячам беременных женщинам и восьми миллионам детей.

«Это 82,5% от того, что мы прогнозировали на 2023 год», — подчеркнула Голикова.

Начиная с февраля этого года сумма единовременного пособия за рождения ребенка выросла до до 23 011 рублей, а максимальный размер выплаты по беременности и родам при декретном отпуске составил 33 282 рубля в месяц. Об изменениях суммы выплат ранее сообщило Министерство труда и социальной защиты. Там отметили, что индексацию проводят на основании данных о фактической инфляции.