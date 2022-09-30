Минтруд назвал максимальные суммы выплат по больничному листу и декрету в 2023 году | 360°

Общество 30 сентября 2022, 13:11 Поделиться Telegram

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Viber Минтруд назвал максимальные суммы выплат по больничному листу и декрету в 2023 году Минтруд рассказал об индексации пособий по декретам и больничным листам в 2023 году РИА «Новости»

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Единовременное пособие за рождение ребенка в 2023 году вырастет до 23 011 рублей, а максимальный размер выплаты по беременности и родам при декретном отпуске составит 33 282 рубля в месяц. Как сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты, такие параметры заложили в бюджет Социального фонда.

В ведомстве напомнили, что единовременное пособие при рождении ребенка увеличивается на сумму фактической инфляции. Индексацию проведут с 1 февраля будущего года — и сумма вырастет до 23 011 рублей.

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Сумма пособий по уходу за детьми до полутора лет зависит от размера заработка мамы за последние два года. Максимальная сумма составит 33 282 рубля в месяц, минимальный размер — 8630 рублей. Размер выплаты рассчитывается из среднего заработка за последние два года. Если в семье несколько детей до 1,5 года, то пособие платят на каждого.

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Также увеличится размер выплат по больничному листу. Максимальный размер составит 83 204 рубля при страховом стаже от восьми лет и более. При стаже от пяти до восьми лет ежемесячная выплата зафиксирована на сумме 66 553 рубля. При стаже до пяти лет ушедший на больничный человек может рассчитывать на 49 923 рубля в месяц.

С 1 января 2023 года Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования объединят в единую структуру — Официальный фонд. Все выплаты станут проходить в режиме «одного окна», а работодатели — оформлять страховые взносы единым платежом.

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