Общество 20 марта 2023, 00:53 Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России РИА «Новости»: самые высокие зарплаты в России оказались в отраслях добычи и финансов Pixabay

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Лидером среди отраслей по размеру зарплат в регионах России остается добывающая промышленность. Также высокие заработные платы оказались в сферах интеллектуального труда и финансовых услуг. Такими данными исследования поделилось РИА «Новости».

После начала спецоперации в стране возник дополнительный спрос на рабочие руки, а также несколько ограничилось предложение со стороны соискателей. Все это привело к обновлению исторических минимумов по безработице и заметному росту зарплат.

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Специалисты проанализировали зарплаты жителей 85 регионов страны. В 21 субъекте самые высокие доходы оказались в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых. Хорошие оклады получают те, кто работает в добыче нефти и газа. Также достойные зарплаты у тех те, кто добывает драгоценные металлы, металлические руды или уголь.

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Второй отраслью с высокими заработками является «IT и связь», которая в 14 регионах страны обеспечивает самые высокие зарплаты. А в 12 областях России самые высокие цифры наблюдаются на госслужбе.

Аналитики сервиса HeadHunter назвали профессию машиниста одной из самых высокооплачиваемых технических специальностей в стране.