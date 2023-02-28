Деньги 28 февраля 2023, 18:27 Названы профессии с самым высоким заработком Профессия машиниста стала одной из самых высокооплачиваемых технических специальностей

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Профессия с высоким заработком — залог обеспеченного и счастливого будущего. Ura.ru рассказал, какую работу выбрать, чтобы получать больше 100 тысяч в месяц.

На данный момент в России увеличился спрос на технических специалистов. Некоторые представители подобной отрасли могут претендовать на зарплату, превышающую 100 тысяч в месяц.

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По данным аналитиков сервиса HeadHunter, машинистам предлагают доход в размере 134 тысяч рублей. Токари могут получать 109 тысяч, а сварщики — 103 тысячи рублей в месяц, написало РИА ФАН.

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