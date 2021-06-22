Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с беспроцентными кредитами
На фоне восстановления экономики мошенники придумали новую схему обмана россиян. Теперь злоумышленники выманивают данные банковских карт под предлогом оформления беспроцентных кредитов. Об этом предупредил глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер.
«В дополнение к уже привычным звонкам от якобы сотрудников банка во время первой волны пандемии мошенники стали активно предлагать так называемую помощь в получении различных пособий <…> или беспроцентных кредитов, в возврате налогов или получении налоговых льгот», — приводит РИА «Новости» слова Бернера.
Собеседник отметил, что мошенники просят предоставить все данные банковской карты якобы для перевода этих денег и оплаты комиссии за посреднические услуги. В действительности они просто списывают средства.
По словам Бернера, мошенники также стали чаще предлагать купить медицинские товары с большими скидками. Специалист уверен, что самый эффективный способ борьбы с похитителями денег — это повышение финансовой грамотности людей.
Ранее в Сбербанке рассказали об обмане при помощи нотариальных документов.