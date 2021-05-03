Названы опасные для здоровья продукты на пикнике

Продукты с кремом, салаты, заправленные майонезом, кисломолочные продукты и вода из открытых источников могут стать причиной отравления на пикнике. А хранить все продукты на природе стоит в термосумке.

Об этом рассказал в беседе с РИА «Новости» заместитель главврача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова департамента здравоохранения Москвы Петр Давыдов.

Продукты брать с собой на пикник можно любые, но стоит помнить, что ряд блюд имеют высокий риск заражения различными условно патогенными микроорганизмами, они могут нести определенную угрозу отравления или формирования кишечной или пищевой инфекции.

«Естественно, на природу с собой не надо брать никакие продукты с кремом, салаты, заправленные майонезом. Это все к концу дня 100% испортится, и причем человек это может даже не почувствовать», — отметил Давыдов. Мясные продукты, по его словам, надо покупать в сертифицированных местах, особенно если это приготовленный шашлык или какие-то другие мясные изделия, потому что они несут в себе угрозу заражения сальмонеллезом.

От кисломолочных продуктов лучше воздержаться, особенно не стоит употреблять их вне срока или вне условий хранения. Также Давыдов отметил, что нельзя пить воду из открытых источников, какой бы она чистой ни казалась. По его словам, это всегда определенная угроза для получения очень тяжелого отравления.

«Вода должна быть либо бутилированная, либо фильтрованная, но на крайний случай кипяченая, хотя кипяченая вода никаким образом не устраняет угрозу получение отравления, воздействия солей тяжелых металлов либо органической химии, которая содержится в воде», — отметил врач.

Он рассказал, что существуют разные виды отравление: кишечная инфекция, или инфекционный гастроэнтероколит, а есть пищевая токсикоинфекция. Последняя связана с проявлением токсинов, которые уже содержатся в пище. Пищевая токсикоинфекция иногда бывает опаснее, чем кишечная инфекция.

«Наиболее опасными токсикоинфекциями является всем известный ботулизм. Ботулотоксин накапливается в основном в домашних консервах, которые не прошли соответствующей тепловой обработки», — отметил Давыдов. По его словам, тепловая обработка должна быть очень тщательной и длительной. Также получить пищевую токсикоинфекцию можно при употреблении кремов кондитерских либо пирожных.

Второй вид отравления, как отметил врач, это размножение микроорганизмов, которые человек употребил. По его словам, в каждом из этих случаев рекомендуется прием энтерсорбентов.

Также важно соблюдать водно-питьевой режим. При этом в каждом из указанных случаев желательно употреблять готовые, предназначенные для пероральной регидратации, препараты. Давыдов подчеркнул, что при любом виде отравления, особенно если оно протекает в тяжелой форме, не стоит заниматься самолечением, а необходимо обратиться к врачу.

Устраивать пикник лучше в не сильно продуваемых местах, вдали от линий электропередач и с возможностью спрятаться от грозы. Кроме того, на природу разную одежду, так как на майских праздниках погода может быть непредсказуемой.