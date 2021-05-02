Врач рассказал, как выбрать место для пикника

Устраивать пикник лучше в не сильно продуваемых местах, вдали от линий электропередач и с возможностью спрятаться от грозы. Об этом заявил заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Депздрава Москвы Петр Давыдов.

По словам Давыдова, на пикник стоит располагаться в месте, которое не сильно продувается. Ветер и влажный воздух может способствует теплообмену, что приводит к охлаждению организма.

«Слишком долго находиться вблизи водоема или в прямой его близости при условии неустойчивого температурного режима тоже нежелательно. Лучше, если зона для пикника находится около воды, а уже прием пищи или более организованные мероприятия — в стороне, в укрытии, беседке или специальном домике», — привело слова врача РИА «Новости».

Заместитель главного врача отметил, что пикник нельзя разворачивать под линиями электропередач. Во время активных игр эти линии можно случайно задеть. Не стоит забывать и о майских грозах, во время которых запрещается прятаться под деревьями.

«Нужно располагаться в укрытиях, оснащенных системой громоотводов», — подчеркнул Давыдов.

Он также посоветовал брать с собой на природу разную одежду, так как на майских праздниках погода может быть непредсказуемой.