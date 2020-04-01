Коронавирус в Подмосковье нашли еще у 15 жителей. За все время умерли двое зараженных

За последние сутки в Московской области коронавирус подтвердился у 15 жителей. Таким образом, общее число зараженных в регионе увеличилось до 134.

При этом 17 человек уже выздоровели и выписались из больниц. Два зараженных человека скончались. Один из них — 59-летний мужчина. Его доставили в больницу с двухсторонней пневмонией. Кроме коронавируса, у него были хронические заболевания, связанные с работой почек, печени и сердечно-сосудистой системы.

В оперштабе Московской области напомнили, что сейчас нужно соблюдать режим самоизоляции. При первых признаках болезни следует обратиться к врачу. В Москве, Подмосковье и других регионах России действует всеобщий карантин. Это значит, что люди должны оставаться дома. Выходить можно только за продуктами, в аптеку или на прогулку с собакой. Исключение сделано лишь для тех, кто вынужден ходить на работу.

Уже в апреле шесть инфекционных центров для больных с COVID-19 откроют в Подмосковье. Один из них будет находиться в Солнечногорске.

По последним данным, в России зарегистрировано 2777 случаев. За последние сутки число заболевших увеличилось на 440 человек.