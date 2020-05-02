Средства от выписанных в Москве штрафов пустят на борьбу с COVID-19

Попавшиеся без электронных пропусков москвичи попадают на штрафы за нарушение самоизоляции. Все эти деньги будут использовать при закупке препаратов для борьбы с COVID-19.

«Все средства <…> от штрафов не только автоматических, но вообще любых штрафов, которые будут поступать в городской бюджет, они будут все целевым образом направлены на закупку лекарственных препаратов для борьбы с COVID-19, на медицину, никуда больше, только туда», — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Как ранее сообщил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, каждый день правоохранители ловят по 1,4 тысячи нарушителей в городе. Протоколы составляют на тех, кто находится на улице без разрешающих документов.

Режим самоизоляции действует в столице с 29 марта. Жителям разрешается выходить из дома для похода в аптеку, магазин, на работу и прогулку с домашним животным. Перед поездкой на автомобиле или общественном транспорте необходимо оформить электронный пропуск.

За прошедшие сутки в Москве коронавирус подтвердился у 5358 человек. Общее число инфицированных составило 62 658. Общее количество заболевших COVID-19 в России — 124 054 человека.