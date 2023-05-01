Общество 01 мая 2023, 07:32 Названы номера, с которых мошенники чаще всего звонят россиянам Доцент Тимофеев рассказал, как определить мошеннический звонок Unsplash

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Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев назвал признаки, по которым можно определить мошеннический звонок. О подозрительных номерах он рассказал агентству «Прайм».

По словам доцента, не стоит брать трубку, если звонят с короткого номера из трех или четырех цифр. Также злоумышленники используют иностранные номера. Тимофеев порекомендовал не перезванивать на незнакомые номера. Он отметил, что сбрасывают вызов практически всегда мошенники, а номера с кодом +7800 любят использовать рекламщики и спамеры.

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«Чтобы узнать, кто звонит с неизвестного номера, проще всего пробить его в интернете», — пояснил доцент.

Тимофеев также предупредил, что злоумышленники могут сгенерировать любой номер телефона, поэтому стоит быть внимательнее, если звонок, например, от родственника поступает в необычное время. Кроме того, по его словам, стоит перестраховаться и начинать разговор со слов «Алло» или «Слушаю».

Ранее россиянам рассказали, что появление странных скриншотов на мобильном устройстве может говорить о том, что мошенники проникли в смартфон.