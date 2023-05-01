01 мая 2023, 07:32
Названы номера, с которых мошенники чаще всего звонят россиянам
Доцент Тимофеев рассказал, как определить мошеннический звонок
Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев назвал признаки, по которым можно определить мошеннический звонок. О подозрительных номерах он рассказал агентству «Прайм».
По словам доцента, не стоит брать трубку, если звонят с короткого номера из трех или четырех цифр. Также злоумышленники используют иностранные номера. Тимофеев порекомендовал не перезванивать на незнакомые номера. Он отметил, что сбрасывают вызов практически всегда мошенники, а номера с кодом +7800 любят использовать рекламщики и спамеры.
Реклама
«Чтобы узнать, кто звонит с неизвестного номера, проще всего пробить его в интернете», — пояснил доцент.
Тимофеев также предупредил, что злоумышленники могут сгенерировать любой номер телефона, поэтому стоит быть внимательнее, если звонок, например, от родственника поступает в необычное время. Кроме того, по его словам, стоит перестраховаться и начинать разговор со слов «Алло» или «Слушаю».
Ранее россиянам рассказали, что появление странных скриншотов на мобильном устройстве может говорить о том, что мошенники проникли в смартфон.
Мошенничество
Реклама
Реклама