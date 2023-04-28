Общество 28 апреля 2023, 12:20 Перечислены самые неочевидные признаки взлома смартфона Преподаватель школы программистов Ситнов: новые странные скриншоты могут сообщать о взломе

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Появление странных скриншотов на вашем мобильном устройстве может говорить о том, что мошенники проникли в смартфон. Об этом«Газете.Ru» сообщил преподаватель Московской школы программистов Кирилл Ситнов.

Также на взлом может указывать быстрая разрядка смартфона и замедление его работы.

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«Зависание без причины может быть связано со сторонним программным обеспечением, которое использует вычислительную мощность вашего смартфона. Например, для генерации интернет-трафика или майнинга», — процитировал сайт kp.ru специалиста.

Не установленные ранее приложения в телефоне, которые дают доступ к микрофону, камере и прочим элементам, являются признаками проникновения в устройство мошенников.