28 апреля 2023, 12:20
Перечислены самые неочевидные признаки взлома смартфона
Преподаватель школы программистов Ситнов: новые странные скриншоты могут сообщать о взломе
Появление странных скриншотов на вашем мобильном устройстве может говорить о том, что мошенники проникли в смартфон. Об этом«Газете.Ru» сообщил преподаватель Московской школы программистов Кирилл Ситнов.
Также на взлом может указывать быстрая разрядка смартфона и замедление его работы.
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«Зависание без причины может быть связано со сторонним программным обеспечением, которое использует вычислительную мощность вашего смартфона. Например, для генерации интернет-трафика или майнинга», — процитировал сайт kp.ru специалиста.
Не установленные ранее приложения в телефоне, которые дают доступ к микрофону, камере и прочим элементам, являются признаками проникновения в устройство мошенников.
Мошенничество
Смартфоны
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