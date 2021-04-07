Названы натуральные удобрения для растений

Названы средства, которые могут заменить магазинные удобрения для растений. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Хорошо подходят дрожжи и настои трав. Также для этой цели подходит зола. Ее можно смешать с водой и крапивой и дать настояться. Для щелочного и нейтрального грунта такое средство не подходит.

Также хорошим удобрением является луковая шелуха. Она используется для комнатных растений и рассады. Ее нужно залить кипятком и также дать настояться.

Кроме того, можно использовать настой из птичьего помета. Его нужно развести водой и оставить на четыре-пять дней, периодически помешивая.

Еще отлично подходит яичная скорлупа. Ее нужно залить и дать настояться две недели. Полученный раствор нужно развести водой и можно использовать.

Для удобрения из дрожжей нужно смешать их с сахаром и теплой водой. После того, как они растворились, нужно добавить еще воды - удобрение готово.

Ранее младший научный сотрудник ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Виталий Аленкин рассказал, что некоторые комнатные растения содержат ядовитые вещества, способные негативно повлиять на организм человека.