Перечислены опасные для человека комнатные растения

Некоторые комнатные растения содержат ядовитые вещества, способные негативно повлиять на организм человека. Об этом рассказал младший научный сотрудник ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Виталий Аленкин, сообщил сайт телеканала «Звезда».

К числу ядовитых относится большая часть тропических растений, у которых вредные вещества содержатся в листьях или стеблях. Среди наиболее популярных представители семейства ароидных — спатифиллум, антуриум, монстера, алоказия. А к семейству молочайных относятся рождественская звезда, все части которой содержат млечный белый ядовитый сок.

Также пользуется спросом растение подсемейства пасленовых с декоративными красными ягодами. Однако оно очень ядовитое. По этой причине его нужно держать подальше от детей и животных.

Кроме того, существуют растения, не содержащие вредных или ядовитых веществ, но их цветение порой вызывает аллергическую реакцию или головные боли. Это представители лилейных и луковичные — гиацинты и нарциссы. Их аромат усиливается при повышении температуры в квартире.

От папоротников рекомендуется отказаться людям, испытывающим проблемы с дыханием. У них нет периода цветения, но в определенный период начинается спороношение. Споры летают в воздухе и влияют на ухудшение самочувствия.

При разведении ядовитых растений нужно соблюдать меры безопасности и обязательно надевать перчатки.