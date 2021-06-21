Названы московские рестораны с COVID-free зонами

Участниками эксперимента по открытию зон только для привитых от коронавируса посетителей стали 108 компаний, среди которых присутствуют бары, рестораны, кафе и другие организации.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Московского инновационного кластера, в списки участников вошли ООО «Текила бар энд бум», ООО «Рок-н-ролл», «Островная кухня», «Тануки», винный бар «Лето близко», ресторан «Мост лаундж».

Эксперимент со свободными от ковида зонами продлится в столице до 29 июня. Для посещения подобных заведений клиенту нужно предоставить QR-код с портала госуслуг, который выдается тем, кто сделал обе прививки от коронавируса. Правило не распространяется на детей, которые могут прийти в ресторан со взрослыми.

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк отмечал, что введение COVID-free зон в ресторанах Москвы проведут только в порядке эксперимента. По дальнейшей работе заведений решение примут позже. Пока свободные от ковида зоны будут существовать только в заведениях общественного питания. По другим объектам услуг и торговли решение пока не приняли.